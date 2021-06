Molfetta, 16 arrestati per corruzione: indagato anche il sindaco

A Molfetta sono state arrestate 16 persone (10 in carcere, 6 ai domiciliari) con le accuse a vario titolo sono turbativa d'asta, corruzione, falso, depistaggio e peculato. Tra gli indagati, in tutto 41, c'è anche il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini: è accusato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, ma non è tra i destinatari della misura cautelare.