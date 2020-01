Migranti, Sea Watch: "L'Italia ha assegnato il porto di Taranto"

"L'Italia ha assegnato Taranto come porto per la Sea Watch 3", che ha a bordo 119 migranti soccorsi in 3 distinti interventi. Lo annuncia su Twitter la stessa Ong. "Siamo felici che i nostri ospiti possano finalmente metter piede sulla terra ferma, ma c'è ancora molto che deve essere cambiato: dagli opachi accordi con la Libia agli abusi sui migranti finanziati dall'Ue", precisa la Sea Watch.