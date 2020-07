Maxi evasione dal carcere di Foggia: catturato anche l'ultimo fuggitivo

Catturato dai carabinieri Cristoforo Aghilar, il 37enne evaso dal carcere di Foggia durante le violente proteste avvenute il 9 marzo in periodo di lockdown. Con Aghilar sono stati tutti catturati i 72 detenuti fuggiti in massa dal penitenziario. Cristoforo Aghilar era in carcere dopo aver ucciso il 29 ottobre l'ex suocera ad Orta Nova, nel Foggiano, ed è stato catturato in un casolare a Minervino Murge (BAT) dove ha trascorso parte della latitanza.