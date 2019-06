Manduria, pestato a morte: raid in stile "Arancia Meccanica"

La polizia ha diffuso un nuovo video dell'assalto all'abitazione di Antonio Stano, il 66enne di Manduria morto dopo essere stato picchiato e bullizzato da una baby gang. In una chat whatsapp è stato trovato un filmato in cui si vedono i giovani agire in stile "Arancia meccanica" e l'uomo che prima urla e chiede aiuto e poi scappa per evitare le bastonate. I ragazzi sono accusati di concorso in tortura, lesioni, danneggiamento e violazione di domicilio.