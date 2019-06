Lecce, sgominato gruppo mafioso "emergente": 30 arresti

I carabinieri di Lecce hanno sgominato un gruppo criminale "emergente" di tipo mafioso. Trenta le persone arrestate per associazione di tipo mafioso: 19 sono state portate in carcere, 11 ai domiciliari. Tra i catturati figura anche un pregiudicato elemento di spicco della Sacra corona unita. Un sindaco di un comune leccese risulta indagato per concorso esterno in associazione mafiosa.