Lecce, scuolabus con i bambini a bordo incastrato nel passaggio a livello: tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata, venerdì 1° marzo, intorno alle 8, a Copertino (Lecce), quando uno scuolabus con a bordo gli studenti dell'istituto comprensivo Strafella è rimasto incastrato tra i binari di un passaggio a livello al momento della chiusura delle sbarre per il transito dei treni. Sul mezzo, immortalato dagli automobilisti al di là dei semafori, si vedono i bambini tutti in piedi e la foto ha fatto subito il giro del Web scatenando reazioni furiose tra i genitori e non solo. L'autista, sospeso dal servizio, è stato sottoposto a esami tossicologici. La sua potrebbe essere stata una manovra sbagliata su un punto particolarmente difficile, si legge sulla stampa locale.

Tgcom24

Scuolabus sui binari: ecco cosa è accaduto Secondo una prima ricostruzione, giunto in prossimità del passaggio a livello, l'autista dello scuolabus con decine di bambini a bordo, forse per una manovra di svolta in quel punto molto complicata o forse perché non si sarebbe accorto del semaforo rosso che indica l'inizio dell’abbassamento delle sbarre né della segnaletica acustica, ha effettuato l’attraversamento. Ma, una volta superata la prima sbarra, non è riuscito a oltrepassare quella successiva, fermandosi al centro dei binari.

L'allarme per lo scuolabus incastrato sui binari è stato subito dato alla stazione ferroviaria, che ha bloccato il treno in arrivo diretto a Nardò, consentendo all'autista del pullmino di posizionarlo in modo da scongiurare lo schianto con il locomotore e permettere un suo passaggio senza danni. In questo modo si è evitata la tragedia: tutti salvi i bambini, il conducente e l'assistente.

La reazione dei genitori I genitori degli studenti, però, andati su tutte le furie per i rischi corsi dai figli, hanno attaccato via social il servizio di trasporto scolastico comunale, denunciando anche che l'autista, in passato, sarebbe stato segnalato perché visto sfrecciare ad alta velocità per le strade di Copertino.