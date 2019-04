Lecce, operazione all'ernia finisce male: perde un testicolo

Ci sono voluti quasi sette anni di causa in tribunale per arrivare alla sentenza che stabilisce un risarcimento economico per un ragazzo che, entrato in sala operatoria per un'ernia, ne è uscito senza un testicolo. E' successo a Lecce, nel 2010: la "vittima" di questo incidente chirurgico doveva subire un piccolo intervento per un'ernia inguinale. Ma durante l'operazione qualcosa è andato storto e ha subìto un'ischemia al testicolo destro. Per questo episodio il tribunale di Lecce ha condannato il medico a risarcire con 40mila euro il ragazzo.