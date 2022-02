Lecce, il papà della bambina promessa sposa: "Stavano già preparando la camera da letto"

"Nel 2017 abbiamo deciso di partire per la Germania per creare una nuova vita e, dopo 15 anni di convivenza, la mia ex comincia a sentirsi con un ragazzo pakistano". Inizia con queste parole il racconto a "Mattino Cinque News" del padre della 12enne promessa sposa a un 22enne pakistano, fratello del nuovo compagno della madre.

L'uomo, un salentino che ha scoperto tutto e ha sporto denuncia, ha spiegato al giornalista Emanuele Canta quanto accaduto senza però mostrarsi alle telecamere. La procura dei minori di Lecce ha chiesto e ottenuto dal tribunale la sospensione della potestà genitoriale per la madre.

"La mia ex convivente si è sposata in Pakistan - ha raccontato l'uomo - con quel ragazzo che è attualmente suo marito, e quando si è sentita con mia figlia più grande, le ha detto di voler rientrare di nuovo in Germania e che insieme a loro sarebbe venuto il fratello minore di lui".

"Volevano fare promessa sposa mia figlia con il fratello minore dell'attuale marito della mia ex - ha detto - la nonna stava preparando anche una stanza da letto con il consenso della mia ex compagna".

"Per me non è giusto fare promessa sposa una ragazzina di 12 anni - ha detto l'uomo al giornalista - e a quel punto ho chiesto spiegazioni al mio ex cognato e lui mi ha dato conferma su quanto stava accadendo, pur non essendo d'accordo".

"Il fratello minore va quindi a vivere a casa sua - ha proseguito l'uomo - e la bambina a un certo punto mi ha confessato che lo zio le aveva detto di lasciare stare il ragazzino, altrimenti le sparava. Sono andato da lui a chiedere spiegazioni e lui ha detto: "Sì, devo riguardare anche mio fratello". Dopo vengo a sapere che lui, lo zio acquisito della bambina, voleva essere il promesso sposo proprio di mia figlia", ha concluso il padre della 12enne.

La procura di Lecce ha avviato l’inchiesta per il reato di costrizione o induzione al matrimonio, maltrattamenti in famiglia, sottrazione e trattenimento di minore all'estero, abbandono di minore. Al vaglio degli inquirenti eventuali ipotesi di abusi sessuali.