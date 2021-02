Lecce, giovane uccisa a coltellate in strada: caccia all'uomo

lapresse

Una giovane di 29 anni, Sonia Di Maggio, è stata uccisa a coltellate mentre si trovava in strada con il fidanzato a Minervino di Lecce, in località Specchia Gallone. La 29enne era originaria di Rimini e da qualche tempo si era spostata in Salento. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, sarebbe stata accoltellata alla gola più volte. I carabinieri sono sulle tracce di un uomo che fino a qualche mese fa avrebbe avuto una relazione con la vittima.