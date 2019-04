Lecce, dj suicida nel 2015: pm dispone riesumazione e autopsia

Sarà riesumato il cadavere di Ivan Ciullo, in arte Navi, il dj radiofonico salentino trovato impiccato a un ulivo nelle campagne di Acquarica del Capo (Lecce) il 22 giugno 2015. Lo ha deciso la Procura che a marzo, dopo la denuncia della famiglia della vittima, ha aperto per la terza volta l'indagine. In precedenza, per due volte, la pubblica accusa aveva chiesto e ottenuto dal gip l'archiviazione del caso definendolo un suicidio.