Lecce, cade da barella pronto soccorso e muore dopo giorni: 8 indagati

La procura di Lecce ha aperto un'inchiesta sulla morte di un'anziana di 74 anni di Scorrano, deceduta il 3 luglio dopo una caduta dalla barella del pronto soccorso dell'ospedale dove era stata portata per scompensi cardiaci.

Ci sono 8 persone indagate: due medici, quattro infermieri e due operatori sanitari in servizio nel reparto in quel momento. L'ipotesi di reato è responsabilità colposa per morte in ambito sanitario.