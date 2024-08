Lecce, 90enne si perde e vaga sotto il sole: muore per il caldo

Un passante lo aveva visto attorno alle 9:30 e lo aveva avvicinato perché sembrava smarrito. Il 90enne gli ha detto solamente che non riusciva a ricordare dove avesse parcheggiato l'auto. Vettura che è stata ritrovata vicino a casa. Quando i familiari hanno lanciato l'allarme si sono mobilitate tutte le istituzioni. I carabinieri, la protezione civile, la polizia locale e anche gli amministratori comunali compreso il sindaco sono partiti per cercare Vito.



Ricerca che si è tragicamente conclusa quando nel pomeriggio in una campagna vicino a Parabita, città che dista quasi 10 km da Alezio, è stato ritrovato il cadavere dell'anziano. I carabinieri avevano circoscritto l'area di ricerca localizzando il suo cellulare. Vito Ferrari si era seduto sotto un albero in cerca di refrigerio e lì, probabilmente per il gran caldo, ha avuto il malore che gli è risultato fatale. Nessun dubbio nemmeno per il magistrato che ha dato il nullaosta alla famiglia per il funerale.