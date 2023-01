Incidente sul lavoro a Foggia, 47enne muore schiacciato da un camion

Tragico incidente sul lavoro a Foggia: un operaio di 47 anni è morto schiacciato da un camion sul quale stava eseguendo lavori di manutenzione, all'interno del parcheggio della ditta presso la quale lavorava.

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni dipendenti dell'azienda, ma quando il personale del 118 è arrivato, non ha potuto far altro che costatare il decesso dell'uomo. Sul posto sono giunti anche gli uomini del Servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro per effettuare accertamenti sulla posizione lavorativa della vittima. Sull'incidente indaga la polizia.