Giovane trovato morto in strada a Bitritto (Bari): fermato un 31enne

Un giovane di 27 anni è stato trovato morto a Bitritto (Bari).

Il corpo era su un marciapiede nei pressi di un bar e i carabinieri di Modugno hanno fermato un 31enne, titolare di un’attività commerciale. I due avrebbero litigato e avuto uno scontro fisico. Secondo quanto ricostruito dalle indagini la vittima, in stato di alterazione psicofisica, sarebbe prima entrata in un bar di Bitritto e poi in un secondo locale, poco distante. A questo punto ci sarebbe stato lo scontro con il 31enne che ha prima allontanato e poi immobilizzato l'altro, deceduto poco dopo.