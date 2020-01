Gasdotto Tap, Emiliano: "Chiederemo risarcimento miliardario"

"Chiederemo a Tap un risarcimento per danno d'immagine. Se dovessero essere condannati ci risarciranno miliardi di euro, perché il danno è enorme e il vantaggio è zero per la Puglia. A noi di Tap non importa niente". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, parlando del gasdotto in costruzione in Salento. "La Puglia non ha nulla contro il gas, avevamo solo chiesto di non far arrivare il gasdotto a Melendugno", ha aggiunto.