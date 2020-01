Foggia, tre romeni feriti in una rissa: uno è gravissimo

Una violenta rissa è scoppiata nella notte di San Silvestro davanti a un locale a Borgo Segezia, nel Foggiano. Tre romeni sono rimasti feriti e uno di loro, un 24enne, è in condizioni gravissime dopo essere stato accoltellato alla milza. Il giovane è ricoverato in rianimazione ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri due, un 20enne e un 26enne, hanno riportato feriti lievi. Nella rissa sono rimasti coinvolti anche alcuni albanesi.