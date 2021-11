Foggia, ritrova motorino "Ciao" rubato 23 anni prima: "E' come tornare indietro nel tempo"

Ansa

Quando lo ha rivisto, dopo 23 anni, non ha resistito alla tentazione: è subito montato in sella al suo motorino Piaggio Ciao e ha fatto un giro in caserma. "E' stato come tornare indietro nel tempo", ha commentato Antonio Siniscalchi, salernitano di 45 anni, che si è visto restituire dai carabinieri il ciclomotore che gli era stato rubato nel 1998, quando aveva solo 22 anni. Una storia che ha dell'incredibile e che arriva da Celenza Valfortore, nel Foggiano.