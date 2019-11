Foggia, picchia e umilia la moglie per anni: arrestato 55enne

Per anni ha umiliato sua moglie con pesanti insulti e spesso, sotto l'effetto dell'alcol, l'ha picchiata e cacciata via di casa. Per questo gli agenti della Squadra mobile hanno arrestato un 55ennne di Foggia con le accuse di maltrattamenti, minaccia e percosse. Stando a quanto emerso, le violenze e gli abusi andavano avanti sin dal 2015, anno in cui la coppia si è sposata.