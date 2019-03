Foggia, immigrato ucciso a colpi d'arma fuoco vicino a un ghetto

Un immigrato di origine africana è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Foggia, in una strada di campagna a due chilometri dalla baraccopoli abusiva di Borgo Mezzanone. I carabinieri hanno recuperato un'ogiva e un bossolo di piccolo calibro. La vittima non è stata identificata perché non aveva documenti. A dare l'allarme un automobilista che, dopo avere urtato il corpo, ha pensato di aver investito l'uomo e si è fermato per prestargli soccorso.