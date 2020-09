Foggia, il racconto di Stefania : "Io massacrata perché ho chiesto a un ragazzo di indossare una mascherina"

Aggredita e picchiata brutalmente perché ha chiesto a un ragazzo di indossare la mascherina. È la sconvolgente storia di Stefania, 51enne di Foggia, che ha raccontato a "Mattino Cinque" il violento pestaggio subito da un 36enne maliano all'interno della Camera del Lavoro della città pugliese.

Stefania era in coda al Caf quando ha chiesto all'uomo di usare la mascherina, in osservanza delle norme anti Covid, ma lui si è scagliato contro la donna con calci e pugni e per lei è stato necessario il ricovero. "Ho avuto una grande paura" ha raccontato Stefania in diretta, "spero che la giustizia faccia il suo corso, sono stata fortunata e aiutata da tutti i dipendenti della Cgil".

Per l'aggressione il maliano è stato arrestato: "Mi chiedo cosa sarebbe successo se fosse accaduto per strada" ha aggiunto la donna, apparsa in collegamento con il viso gravemente tumefatto per l'aggressione.