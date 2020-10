Fidanzati di Lecce uccisi, il gip: vittime occasionali, nessun astio | Il killer: torturati prima dell'omicidio

Il racconto del killer - Nel suo interrogatorio in carcere, il giovane ha ricostruito così il delitto nella casa dei due fidanzati. "Quando sono entrato i due erano seduti in cucina - racconta -. Ho incontrato Daniele nel corridoio e lui si è spaventato perché io avevo il passamontagna. Dopo aver avuto una colluttazione con lui li ho uccisi. Lui ha cercato di aprire la porta per scappare. Ho ucciso prima lei e poi ho colpito di nuovo Daniele. Dopo aver lottato con loro sono andato via senza scappare perché non avevo fiato".

Il gip: "Omicidio di una spietata efferatezza" - Il giudice definisce l'omicidio "di una spietata efferatezza, malvagia e inumana crudeltà". Nel provvedimento si legge che l'assassino aveva messo a punto un "raggelante corredo di condotte crudeli e atroci", tra cui la "preventiva tortura delle vittime, che sarebbe dovuta durare dai 10 ai 15 minuti, e il messaggio da scrivere sul muro, evidentemente con il loro sangue".

Secondo il gip De Marco è quindi "un soggetto totalmente inaffidabile, per il quale la misura degli arresti domiciliari, anche in applicazione del braccialetto elettronico, appare platealmente inadeguata a fronteggiare le esigenze cautelari".