Fidanzati Daniele De Santis e Eleonora Manta uccisi a Lecce: De Marco condannato all'ergastolo

Fidanzati uccisi a Lecce, confessa il 21enne Antonio De Marco Italy Photo Press 1 di 33 Italy Photo Press 2 di 33 Italy Photo Press 3 di 33 Italy Photo Press 4 di 33 Italy Photo Press 5 di 33 Italy Photo Press 6 di 33 7 di 33 Ansa 8 di 33 Ansa 9 di 33 Italy Photo Press 10 di 33 Italy Photo Press 11 di 33 Italy Photo Press 12 di 33 Italy Photo Press 13 di 33 Italy Photo Press 14 di 33 Italy Photo Press 15 di 33 Italy Photo Press 16 di 33 Italy Photo Press 17 di 33 Italy Photo Press 18 di 33 Italy Photo Press 19 di 33 Italy Photo Press 20 di 33 Italy Photo Press 21 di 33 Italy Photo Press 22 di 33 Italy Photo Press 23 di 33 Italy Photo Press 24 di 33 Italy Photo Press 25 di 33 Italy Photo Press 26 di 33 Italy Photo Press 27 di 33 Italy Photo Press 28 di 33 Italy Photo Press 29 di 33 Italy Photo Press 30 di 33 Italy Photo Press 31 di 33 Italy Photo Press 32 di 33 Italy Photo Press 33 di 33 leggi dopo slideshow ingrandisci

Per De Marco non è stato disposto l'isolamento diurno per un anno come aveva chiesto la Procura che invece ha visto accogliere la richiesta dell'ergastolo. In aula non erano presenti né il giovane né i suoi genitori. C'erano invece i familiari delle vittime.



Prima di ritirarsi in camera di consiglio, il presidente della Corte, Pietro Baffa, aveva disposto la decadenza di un giudice popolare supplente a causa di un'intervista rilasciata a un'emittente televisiva poco prima dell'inizio dell'udienza.