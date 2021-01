Favori in cambio di sesso, ex pm di Lecce condannato a nove anni 

ansa

Il tribunale di Potenza ha condannato a nove di anni di reclusione l'ex pm di Lecce Emilio Arnesano, che il 6 dicembre 2018 fu arrestato con l'accusa di aver aggiustato alcuni procedimenti giudiziari e di aver fatto favori in cambio di benefici e rapporti sessuali. Arnesano, che era stato sospeso dal Csm nel 2019, è stato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed è stato dichiarato "in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena".