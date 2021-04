Covid, in Puglia variante inglese quasi nel 93% dei casi

In Puglia la variante inglese è ormai presente quasi nel 93% dei casi: "I dati riportati nella relazione tecnica Iss mostrano che, in Regione Puglia, con riferimento alla survey condotta in data 16 marzo 2021, è stimabile una prevalenza della variante lineage B.1.1.7 (inglese) pari al 92,9% dei campioni esaminati, la seconda più elevata tra tutte le Regioni dopo la Valle d'Aosta".