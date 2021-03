Covid, in Puglia scatta il divieto di stazionamento nei luoghi pubblici

ansa

Con "decorrenza immediata" e sino al 6 aprile in Puglia "è vietato lo stazionamento all'aperto". Lo stabilisce la nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione, Michele Emiliano, per limitare l'ulteriore aumento dei contagi Covid. Il divieto riguarda "gli spazi antistanti gli istituti scolastici, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, se non si è in solitudine o in compagnia" di familiari o conviventi.