Covid, Emiliano: lasciare in zona arancione parte della Puglia

"Siamo al lavoro con Pierluigi Lopalco, Vito Montanaro, Lucia Bisceglia, Rossana Lanza per predisporre un'ordinanza da concordare con il ministro Roberto Speranza che mantenga in zona arancione le province di Foggia e Bat e parte dell'area Murgiana della città metropolitana di Bari". Lo scrive il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, su Facebook in merito all'emergenza coronavirus e il passaggio in zona gialla della Puglia da domenica.