Coronavirus, Lopalco: "Rallentare contagi o blocco ospedali Puglia"

"Il Covid-19 paralizza il sistema sanitario". Lo ha detto il professore Pierluigi Lopalco, assessore in pectore alla Sanità della Regione Puglia, sottolineando che "se non blocchiamo il contagio e raddoppiano i numeri avremo 300 persone in terapia intensiva, significa che per poter gestire i pazienti con il coronavirus dovremo bloccare le sale operatorie".