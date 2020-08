Coronavirus, contagiata una famiglia nel Barese: anche una bimba di un anno e mezzo

C'è anche una bambina di un anno e mezzo in una famiglia risultata positiva al coronavirus a Santeramo in Colle, in provincia di Bari. Si tratta di tre familiari di un contagiato scoperto alcuni giorni fa (la famiglia era già tutta in quarantena). Lo rende noto il sindaco di Santeramo, Fabrizio Baldassarre, aggiungendo che i positivi "sono da giorni in isolamento domiciliare obbligatorio e non ci sono, fortunatamente, complicanze".