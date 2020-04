Coronavirus, a Bari i poliziotti rinunciano ai buoni pasto per aiutare i più bisognosi

Il IX Reparto Mobile della polizia di Bari ha rinunciato ai propri buoni pasto, devolvendo circa tremila euro per comprare generi alimentari di prima necessità alle famiglie in difficoltà economiche. Un'iniziativa di solidarietà che si iscrive nella gestione dell'emergenza coronavirus e che sarà portata avanti in collaborazione con la Caritas Diocesana di Bari.