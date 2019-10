Brindisi, sequestra e violenta la ex: arrestato un 52enne

Un 52enne di Ostuni (Brindisi) è stato arrestato con le accuse di sequestro di persona, violenza sessuale, stalking, violazione di domicilio e violenza privata. Avrebbe abusato della ex fidanzata, dopo averla bloccata in strada e sequestrata: a raccontare tutto è stata proprio la donna dopo essere riuscita a fuggire. Secondo le indagini, l'uomo è entrato diverse volte in casa della ex con la forza e le ha inoltrato molti messaggi contenenti minacce.