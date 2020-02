Brindisi, medici aggrediti in sala operatoria dai parenti di un malato

Erano impegnati in un delicatissimo intervento per un aneurisma dell'aorta quando in sala operatoria hanno fatto irruzione i parenti di un altro paziente che pretendevano un consulto con il primario. E costretta a interrompere l'operazione per qualche minuto, l'equipe di Chirurgia è stata anche verbalmente aggredita, ma i sanitari, mantenendo la calma, hanno evitato il peggio. L'ennesimo attacco a medici ospedalieri è avvenuto stavolta al nosocomio Perrino di Brindisi.