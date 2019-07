Bari, vacanze negate ai malati di Aids: la struttura ricettiva si rifiuta di accoglierli

Niente vacanze per un gruppo di malati di Aids che si è visto negare il soggiorno in una struttura ricettiva barese , malgrado le rassicurazioni sull'assenza di un rischio contagio degli operatori della casa alloggio che li cura e li assiste. A denunciarlo è la fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano di Bitonto (Bari), a cui fa riferimento la casa alloggio "Raggio di Sole" che si occupa dei malati.

Pare che tutto fosse pronto per la tanto attesa vacanza estiva, quando dalla struttura è arrivato il divieto: "Qui non potete soggiornare". "In questo contesto di grande disumanità, in cui si confezionano leggi che certificano il disprezzo assoluto per la vita umana - ha denunciato la fondazione su Facebook - registriamo anche, con sgomento e incredulità, che una struttura ricettiva di un paese dell'hinterland barese si sia rifiutata di accogliere i nostri ammalati. Solo perché ammalati di Aids". "Oltre alla disumanità - si legge -, l'ignoranza".



La situazione pare però essersi risolta positivamente, con un'altra realtà che si è detta disponibile ad accogliere il gruppo. "Per una struttura che ci chiude le porte, ce n'è un'altra che le ha aperte - scrive la fondazione -. C'è ancora di che sperare. Continuiamo ad organizzare la Speranza".