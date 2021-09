Bari, scontro fra due auto: morti marito e moglie

ansa

Due coniugi sono morti in un incidente avvenuto sulla strada provinciale tra Cassano delle Murge e Santeramo in Colle, nel Barese. In prossimità di una curva, l'auto delle vittime ha invaso la corsia opposta andando a sbattere contro un muretto e scontrandosi frontalmente con un'altra vettura, il cui conducente è rimasto ferito in maniera non grave. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una terza auto, il cui conducente non ha riportato lesioni.