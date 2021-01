Bari, precipita da pastificio abbandonato in fiamme: muore 16enne

ansa

Un 16enne è morto venerdì sera a Grumo Appula, nel Barese, precipitando, non si sa se per un incidente o volutamente, da un ex pastificio abbandonato in fiamme alla periferia della cittadina. Stando a quanto si apprende, il 16enne è stato trovato a terra vicino ad una torre della struttura alta circa 50 metri. All'ultimo piano erano stati accesi dei cartoni che hanno preso fuoco. I soccorsi sono stati chiamati per segnalare l'incendio.