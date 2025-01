Bari, muore operaio agricolo 59enne travolto da un automezzo

Un altro incidente mortale sul lavoro è avvenuto in provincia di Bari. Un operaio agricolo è deceduto dopo essere stato travolto dall'automezzo da cui era sceso per aprire un cancello. L'incidente è avvenuto in contrada Riggiero, zona tra Conversano e Cozze, in provincia di Bari. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Si tratta della seconda vittima sul lavoro dell'anno dopo l'operaio deceduto, sempre nella giornata di oggi, a Lamezia Terme.