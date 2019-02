Bari, l'ivoriana aggredita: "Colpa del clima politico"

"Il clima politico ha influito molto. Sono stata aggredita in quel modo per il colore della pelle". Lo dice Edith, la 47enne ivoriana che ha denunciato di essere stata vittima a Bari il 20 febbraio di un'aggressione a sfondo razziale da parte di un gruppo di donne e uomini. "Se Salvini sventola la bandiera del razzismo, chi prima era razzista ma aveva paura a farlo vedere, adesso non ha più timore e aggredisce pensando di non essere mai punito", spiega.