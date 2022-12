Bari, fece uccidere il compagno dall'ex marito: arrestata 35enne

I carabinieri di Modugno (Bari) hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di una donna condannata in via definitiva a 16 anni di reclusione per concorso in omicidio e occultamento di cadavere, reati commessi nel 2016. Addolorata Cuzzi, 35 anni, per porre fine alla relazione con un operaio di 28 anni, Stefano Melillo, avrebbe convinto l'ex marito a ucciderlo.

Con una scusa avrebbe attirato la vittima in un campo sportivo dove il suo ex avrebbe strangolato il 28enne per poi colpirlo con una spranga e un grosso masso. Per l'omicidio di Melillo è stato condannato anche il complice della donna, Crescenzo Burdi, reo confesso.