Bari, arrestato detenuto evaso dal carcere di Trani due mesi fa

Arrestato in provincia di Bari, dopo quasi due mesi di latitanza, Daniele Arciuli, 22 anni, evaso dal carcere di Trani il 26 agosto. Arciuli è stato bloccato dalla Squadra mobile di Bari e ora è di nuovo in carcere dove finirà di scontare una condanna per omicidio, commesso nel marzo 2015 quando Arciuli era minorenne, con fine pena nel novembre 2024.