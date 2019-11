ArcelorMittal, pm indaga per distruzione di mezzi di produzione

Il fascicolo d'indagine aperto dal procuratore di Taranto a carico di ignoti ipotizza il reato di "distruzione di mezzi di produzione". La legge prevede la reclusione da 3 a 12 anni e una multa non inferiore circa 2.065 euro per "chi, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale, o fa venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo".