Andria, lei lo lascia e lui spara dal balcone a coppia amici: arrestato

I carabinieri di Andria hanno arrestato un 37enne pluripregiudicato di Canosa di Puglia, finito in carcere per duplice tentato omicidio, aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Dopo essere stato lasciato dalla compagna, l'uomo ha sparato dal balcone contro una coppia di amici della ex, accusandoli di aver favorito l'abbandono che, secondo gli inquirenti, "aveva soprattutto minato il suo prestigio criminale".