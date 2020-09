Agguato a Canosa di Puglia, un pregiudicato ucciso in piazza

Un pluripregiudicato di Canosa di Puglia (Bat) è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco al cuore. Si tratta del 39enne Giuseppe Caracciolo. L'agguato è avvenuto in pieno giorno in piazza della Repubblica, nel centro della città. L'uomo è stato portato in gravissime condizioni all'ospedale di Andria, dove è deceduto poco dopo.