Accoltella il marito durante litigio nel Foggiano, uomo è grave

Un uomo di 45 anni, un camionista foggiano è stato ricoverato in gravi condizioni al policlinico Riuniti di Foggia dopo essere stato accoltellato al petto dalla moglie di 42 anni. L'episodio è accaduto in un appartamento ad Ascoli Satriano. L'uomo è in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. La donna avrebbe riferito agli investigatori di essere stata minacciata dall'uomo.