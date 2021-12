A Bari le vaccinazioni anti-Covid si fanno a scuola, preside Decataldo: "Vogliamo fare sentire i bambini sereni"

Attività ludiche per intrattenere i bambini in attesa della vaccinazione a scuola. Al via in Puglia la campagna vaccinale anti-Covid nelle aule scolastiche. Le telecamere di "Mattino Cinque News" sono entrate nell'Istituto comprensivo Massari-Galilei di Bari.

“Abbiamo organizzato tutti gli ambienti del piano terra per allestire un hub vaccinale escludendo tutte le attività che svolgiamo a scuola nel pomeriggio. - ha spiegato la preside Alba Decataldo - In alcune aule accoglieremo i bambini prima della somministrazione del vaccino e li intratterremo con attività ludiche organizzate dai docenti".

“Il nostro scopo - ha continuato la preside - è far sentire i bambini a proprio agio, accoglierli in un ambiente sereno e protetto e farli sentire a casa. Le famiglie sono contente di questa iniziativa, per loro è anche più comodo poter venire a prendere i figli e contestualmente fare il vaccino nello stesso luogo".