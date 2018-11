Uno stadio bellissimo, con tanto di campo da calcio, pista d’atletica e tribune. Quello di Taviano, comune in provincia di Lecce, sembra un piccolo gioiello. Nessuno però lo ha mai utilizzato. Sì perché come ha scoperto Pinuccio di Striscia la Notizia a un certo punto tutto si è bloccato. La convenzione stipulata tra Comune e Provincia, nel lontano 2004, si è arenata e soprattutto ci si è accorti che non arrivavano né le fognature né la strada. L’impianto è fermo e il sindaco di Taviano, Giuseppe Tanisi, prova a spiegare questa situazione surreale: “Non possiamo neanche entrare e anziché provare a rendere fruibile la struttura ci siamo ritrovati di fronte ai giudici per risolvere il contenzioso tra Comune e Provincia”. L’obiettivo deve essere quello di “rendere disponibile la struttura per i nostri figli e per le associazioni sportive” conclude Tanisi.