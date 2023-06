Pubblicità occulta al Festival di Sanremo, l'Agcom sanziona la Rai

Il caso Blanco

Sempre a maggioranza, con il no della commissaria Giomi e l'astensione del presidente Giacomo Lasorella, il Consiglio dell’Autorità ha richiamato la Rai per l'esibizione fuori programma di Blanco che nel bel mezzo della performance aveva cominciato a prendere a calci e a distruggere l'addobbo floreale sul palco dell'Ariston, un tappeto di rose rosse. In particolare viene contestato "il mancato rispetto della dignità umana e l'istigazione alla violenza e per non aver ottemperato agli obblighi, previsti dal vigente contratto di servizio, di promozione e diffusione di contenuti che valorizzano i principi di tutela della legalità e della dignità della persona, come declinati nel vigente contratto di servizio". Per il commissario Massimiliano Capitanio, si tratta di "decisioni improntate al rispetto e alla tutela degli utenti, soprattutto minorenni. Forse Blanco è finito vittima di un gioco più grande di lui, ma la sua messinscena è stata intollerabile e da condannare".