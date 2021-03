Pubblica amministrazione, Brunetta: 2.800 assunzioni al Sud in 3 mesi

LaPresse

"Selezioneremo, attraverso un concorso pubblico, 2.800 figure high skill per le Regioni del Sud in tre mesi". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, definendola "una bella notizia in questa fase difficile della vita del nostro Paese", Secondo Brunetta si tratta di "una sfida per dimostrare che si possono fare selezioni digitali serissime".