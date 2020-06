Pubblica amministrazione, al via mega concorso per oltre duemila funzionari

E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il concorso per 2.133 posti da funzionario in varie amministrazioni. Ad annunciarlo è il ministro Fabiana Dadone. "Le prove daranno finalmente spazio alla valutazione delle 'soft skill', della conoscenza dell'inglese e delle competenze sul digitale. Anche per l'iscrizione e le comunicazioni ai candidati (graduatorie comprese) ci si avvarrà di Spid e della piattaforma Step-One 2019".