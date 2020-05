Protezione civile: 153 nuovi decessi, è il numero più basso dal lockdown

Sono 153 i nuovi decessi con coronavirus in Italia, con il totale che sale a 31.763. Lo ha affermato la Protezione civile nel bollettino di oggi 16 maggio spiegando che si tratta del numero più basso dall'inizio del lockdown. I nuovi casi sono 875, il numero totale è 224.760, mentre i nuovi guariti sono 2.605. Decresce ancora il dato sui malati in terapia intensiva, con 33 pazienti in meno rispetto a ieri.