Proroga emergenza, Galli: "L'epidemia non è finita, i dati preoccupano"

Dopo l'approvazione del senato della proroga dello stato d'emergenza fino al 15 ottobre, Massimo Galli, primario delle Malattie infettive del Sacco, è intervenuto a "Stasera Italia" per analizzare l'effettivo stato della pandemia in Italia.

"Detto con tutta franchezza, lo scontro politico ha stancato - ha spiegato - io credo che l'emergenza, è un dato di fatto, non sia affatto finita perché non è finita l'epidemia. In un Paese in cui la sanità è ultra regionalizzata, forse, è importante che chiunque ci sia a livello centrale possa avere un minimo di iniziativa. Ho motivi e dati per continuare a essere preoccupato e che tocchi continuare a stare molto attenti".