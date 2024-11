Brescia, nasce il pronto soccorso a pagamento: "Primo intervento a 120 euro"

A Concesio in provincia di Brescia è nata una struttura di primo soccorso privato, un alternativa a pagamento ai centri di emergenza degli ospedali pubblici per trattare i codici minori. "Il paziente accede al primo piano della nostra struttura dove l'infermiera fa un triage iniziale per capire qual è il problema" racconta Fabio Fedele, amministratore unico primo soccorso di Concesio a "Mattino Cinque News".